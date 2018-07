Aktivistin für Frauenrechte: Femen-Mitbegründerin im Alter von 31 Jahren tot aufgefunden

Paris Oksana Schatschko, eine der Gründerinnen der Frauenrechtsgruppe Femen, wurde Berichten zufolge tot in ihrer Wohnung in Paris aufgefunden.

Das ist am Dienstag auf der Homepage der Femen bekanntgegeben worden. Sie wurde demnach am Montag leblos in ihrer Wohnung in Paris aufgefunden. In dem Beitrag heißt es: „Wir trauern mit ihren Verwandten und Freunden und warten auf das offizielle Statement der Polizei.“