110 Meter hoch Französin klettert an frei hängendem Seil bis zur zweiten Etage des Eiffelturms

Garnier übertraf damit den bisherigen Rekord des Südafrikaners Thomas van Tonder, der 90 Meter an einem frei hängenden Seil an den Soweto Towers in Johannesburg hinaufgeklettert war. Die Sportlerin stellte sich der Herausforderung, um Spenden für die Krebsliga zu sammeln, da ihre Mutter an Krebs erkrankt ist. „Sie hat so sehr gelitten, ich wollte auf meine Weise etwas tun“, sagte sie.