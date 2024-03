„Dragon Ball“-Schöpfer Akira Toriyama ist tot Ein letztes Kamehame-Ha

Am 1. März 2024 verstarb Akira Toriyama im Alter von 68 Jahren. Er hinterlässt nicht nur eine treue Fan-Gemeinde, sondern auch ein unsterbliches Vermächtnis. Mit der Geschichte von „Dragon Ball“ verbinden weltweit Millionen Menschen ganz besondere Erinnerungen. Für viele Fans war Toriyamas Werk der Einstieg in die Welt von Manga und Anime. Es ebnete den Weg für den Erfolg moderner Reihen wie „Attack on Titan“ oder „Demon Slayer“ und befeuerte in Deutschland den Hype um die japanische Pop-Kultur.