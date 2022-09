Wer am Montag (12. September 2022) vom Airport Schiphol in Amsterdam abfliegen wollte, musste sehr viel Geduld mitbringen. Wegen eines akuten Mangels an Sicherheitspersonal kam es zu Verzögerungen und langen Wartezeiten. Die Warteschlangen von Fluggästen reichten bis weit vor das Flughafengebäude.