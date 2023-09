Triebwerksbrand Air-China-Flugzeug muss in Singapur notlanden – neun Verletzte

Im Zusammenhang mit einem Triebwerksbrand sind neun Passagiere an Bord eines Air-China-Flugzeugs verletzt worden. Der Airbus A320 mit 146 Passagieren und neun Besatzungsmitgliedern musste am Sonntag gegen 16.15 Uhr Ortszeit notlanden, teilte der Flughafen Changi in Singapur mit. Die Verletzungen ereigneten sich während der Evakuierung, hieß es in der Mitteilung. Einige Passagiere erlitten demnach Schürfwunden, andere hätten Rauch eingeatmet.