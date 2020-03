Patient in London : Weltweit zweiter HIV-Erkrankter laut Ärzten geheilt

London Zehn Jahre nach dem ersten geheilten HIV-Patienten gilt ein zweiter Mensch als geheilt. Möglich wurde das durch eine Stammzellentransplantation. Eine HIV-Infektion löst die Immunschwächekrankheit Aids aus.

Zum zweiten Mal weltweit gilt ein HIV-Patient als "geheilt": Das teilten die behandelnden Ärzte des sogenannten Londoner Patienten am Dienstag mit, nachdem sich der Mann einer Stammzellentransplantation unterzogen hatte. Der Patient zeige seit 30 Monaten keine Symptome einer HIV-Infektion mehr, hieß es in ihrer Studie in der Fachzeitschrift "The Lancet HIV".