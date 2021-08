Machtübernahme der Taliban : Unsicherheit und Angst zehren an Afghanistans Frauen

Frauen in Burka in einem Park in Kabul. Foto: dpa/Rahmat Gul

Kabul Die Taliban geben sich nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan versöhnlich und wollen auch Frauen gewisse Rechte gewähren. Doch wo ziehen sie die Grenze? Was wird Frauen noch erlaubt sein? Und sind es möglicherweise überhaupt nur hohle Versprechen?

Nach fünf Tagen traute sich Sahra erstmals wieder aus ihrer Wohnung. Auf einem Markt in Herat im Westen Afghanistans kauften die 26-Jährige und ihre Schwester am Dienstag ein paar Dinge ein, für den Fall, dass sie es in den kommenden Tagen außer Landes schaffen sollten. „Wir waren die einzigen Frauen auf dem Basar“, erzählte sie. Einige Taliban-Kämpfer hätten sie in ihrem langen Kleid und locker sitzenden Kopftuch bedrohlich angestarrt, andere hätten sie aber ignoriert.

In den vergangenen fünf Jahren setzte Sahra sich bei NGOs für die Rechte von Frauen ein. Am vergangenen Donnerstag rückten die Taliban in ihre Stadt ein. Seitdem hat sich für sie alles geändert. Ihren vollen Namen will sie aus Angst vor Vergeltung durch die Taliban nicht nennen. Deren Beteuerungen vom Dienstag, dass sie keine Vergeltung an Kritikern üben und Frauenrechte zumindest soweit garantieren würden, wie es das Islamische Recht erlaubt, nahm Sahra so wie viele Afghaninnen skeptisch auf. Denn Details, inwieweit diese Frauenrechte künftig gehen sollen, nannte ein Taliban-Sprecher keine. Sahra sagte, sie sei sicher, dass die militanten Islamisten, die einst Frauen gesteinigt und sie regelrecht in ihren Wohnungen eingesperrt hatten, sich nicht grundlegend geändert hätten.

Zumindest gebe es in ihrer Stadt bisher keine Anzeichen, dass Frauen gezwungen würden, eine Burka zu tragen, so wie das unter der Taliban-Herrschaft von 1996 bis 2001 Pflicht war. Aber es sei ja erst der Anfang, sagte Sahra. An den Schulen hätten Taliban-Kämpfer bereits Kopftücher an alle Mädchen verteilt. Am Basar, sagte sie, hätten die meisten Stände zu. Es gebe aber neue, an denen die weißen Flaggen der Taliban verkauft werde.

Dass die Taliban Frauen einluden, sich an der Regierung zu beteiligen, dass sich einer von ihnen von einer Frau im Fernsehen interviewen ließ, all das wäre unter dem früheren Islamischen Emirat Afghanistan nicht möglich gewesen. Doch nur wenige Frauen im Land wagten es, die Grenzen dessen auszutesten, was die Taliban erlauben würden. Die meisten blieben zu Hause, um erst einmal abzuwarten, wie sich alles entwickeln würde.

Und es gab bereits Berichte, die die Beteuerungen der Taliban wie hohle Versprechen wirken ließen. Eine aus einem westlichen Land stammende Dozentin in Kabul sagte der Nachrichtenagentur AP, die Taliban würden sich teilweise mit Gewalt Zutritt zu Wohnungen verschaffen. „Sie sagen, sie würden die Bevölkerung in Ruhe lassen, aber das ist eine Angabe, die nicht wahr ist.“

„Ich glaube den Taliban nicht“, sagte auch eine Fernsehjournalistin aus Kabul, die anonym bleiben wollte. Sie habe gehört, das die Taliban eine Liste mit Namen von Journalisten hätten und bei einigen von ihnen an der Tür aufgetaucht seien. Daher verstecke sie sich im Haus von Verwandten.

Unabhängig überprüft werden konnten die Angaben nicht.

Die Taliban räumten ein, es habe vereinzelte Plünderungen und Diebstähle gegeben. Dafür seien aber Verbrecher verantwortlich, die sich als Taliban-Kämpfer ausgäben. Die Gruppe befreite bei ihrem Eroberungsfeldzug Tausende Häftlinge im ganzen Land.

Erst einmal regiert für Frauen die Angst und die Unsicherheit. Werden sie auch in der Zukunft noch arbeiten gehen, Karriere machen, unbegleitet vor die Tür gehen dürfen? Sollen sie lieber jetzt versuchen, noch außer Landes zu gelangen, solange es vielleicht noch irgendwie möglich ist?

Die Fernsehjournalistin in Kabul sagte, sie glaube nicht, dass die Taliban die großen Errungenschaften der Frauen in den vergangenen 20 Jahre einfach so akzeptieren würden. Eine befreunde Moderatorin habe sie unter Tränen angerufen. Ihr sei am Dienstag gesagt worden, sie solle bis auf Weiteres nicht mehr zur Arbeit erscheinen. Sie selbst traue sich nicht, nach draußen zu gehen, geschweige denn zur Arbeit, sagte die Journalistin.

(th/dpa)