Lob für Märtyrer : Taliban versprechen Familien von Selbstmordattentätern Geld und Land

Der Leiter der Taliban-Delegation, der stellvertretende Ministerpräsident Abdul Salam Hanafi (M.), und andere Taliban-Vertreter treffen in Moskau ein, um an einer internationalen Konferenz über Afghanistan teilzunehmen. Foto: AFP/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO

Kabul 100 Dollar, Kleidung und das Versprechen auf Landbesitz für die hinterbliebenen Familien - die Taliban-Regierung lobte in einer Rede Märtyrer und nannte sie „Helden des Islam“.

Die radikal-islamischen Taliban haben Selbstmordattentäter gewürdigt, die im Kampf gegen die gestürzte afghanische Regierung und deren westliche Verbündete ihr Leben verloren haben. Den Familien der als Märtyrer bezeichneten Attentäter wurde laut Innenministerium rund 100 Dollar an Bargeld, Kleidung und das Versprechen auf Landbesitz gegeben. Der amtierende Innenminister Siradschuddin Hakkani habe sich am Mittwoch mit Hinterbliebenen in einem Hotel in Kabul getroffen, teilte das Ministerium per Twitter mit. "In seiner Rede lobte der Minister den Dschihad und die Opfer der Märtyrer und Mudschaheddin und nannte sie Helden des Islam und des Landes."