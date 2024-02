Erschießungen vor Tausenden Zuschauern Taliban richten zwei Männer öffentlich in Stadion hin

Ghasni/Kabul · Die Taliban haben am Donnerstag in einem Stadion im Südosten Afghanistans zwei Verurteilte öffentlich hinrichten lassen. Mehrere Tausend Menschen wurden Zeugen der Hinrichtungen in der Stadt Ghasni.

22.02.2024 , 19:18 Uhr

Männer verlassen das Stadion nach der öffentlichen Hinrichtung in Ghasni. Foto: AFP/-

Der Oberste Gerichtshof hatte einer Mitteilung zufolge geurteilt, die beiden Männer seien verantwortlich für den Tod zweier Menschen durch Erstechen. Es war zunächst unklar, ob die Verurteilten die Taten selbst verübten. In der Mitteilung hieß es zudem, drei nachrangige Gerichte und der oberste Führer der Taliban, Hibatullah Achundsada, hätten die Hinrichtungen angeordnet. Menschen drängten sich vor dem Stadion. Religionsgelehrte flehten die Angehörigen der Opfer an, den Straftätern zu vergeben, aber die weigerten sich. 22 Minuten bis zum Tod Hinrichtung in Alabama 22 Minuten bis zum Tod Um kurz vor 13 Uhr fielen schließlich 15 Schüsse, acht auf einen der Verurteilten und sieben auf den anderen. Anschließend wurden die Leichen in Krankenwagen abtransportiert. Ein Polizeisprecher sagte, die Angehörigen der Opfer hätten die Männer selbst exekutiert. Ein Sprecher des Obersten Gerichtshofs ergänzte, die Männer seien von hinten erschossen worden. Die Tötungen waren die dritte und vierte bekannte öffentliche Hinrichtung, seit die Taliban im Sommer 2021 die Macht in Afghanistan wieder übernahmen. Während ihrer früheren Herrschaft in Afghanistan Ende der 1990er Jahre führten die Taliban regelmäßig öffentliche Hinrichtungen, Auspeitschungen und Steinigungen durch. Die Mission der Vereinten Nationen in Afghanistan teilte am Donnerstag mit, die Todesstrafe sei nicht vereinbar mit dem grundlegenden Recht auf Leben. Die Taliban sollten sofort ein Moratorium auf Hinrichtungen verfügen und sie letztlich ganz abschaffen.

(felt/dpa)