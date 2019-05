Afghanistan : Sieben Kinder sterben durch Landmine beim Spielen

Ghazni In Afghanistan sind bei der Explosion einer Landmine sieben Kinder getötet und zwei weitere verletzt worden. Alle Kinder waren jünger als zehn Jahre. Allein im Jahr 2018 starben mehr als 900 Kinder in dem Bürgerkriegsland.

Wie die Behörden mitteilten, spielten die Kinder im Alter von sieben bis neun Jahren am Samstag in der Provinz Ghasni südlich von Kabul in der Nähe einer Hauptstraße, als sie auf die Landmine traten und damit die Explosion auslösten.