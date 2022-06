Stärke 6,0 : Mindestens 255 Tote bei schwerem Erdbeben in Afghanistan

Kabul Es ist später Abend, als an der Grenze von Afghanistan und Pakistan die Erde bebt. Das bergige Terrain ist abgelegen, Informationen über Schäden und Opfer sind zunächst spärlich. Nach offiziellen Angaben sind mindestens 255 Menschen ums Leben gekommen.

Bei einem starken Erdbeben sind in der ostafghanischen Provinz Paktika mindestens 255 Menschen umgekommen. Dies berichtete die staatliche Nachrichtenagentur am Mittwoch. In deren ersten Berichten war von 155 Todesopfern die Rede. Der Generaldirektor der Agentur, Abdul Wahid Rajan, schrieb auf Twitter, dass 90 Häuser in Paktika durch das Beben zerstört worden seien und Dutzende Menschen unter den Trümmern vermutet würden.

Die Stärke des Bebens wurde im staatlichen Medienbericht mit 6,0 angegeben, die Meteorologiebehörde im benachbarten Pakistan sprach von einer Stärke von 6,1. Die Erschütterungen waren auch in Islamabad zu spüren, der Hauptstadt Pakistans, sowie in anderen Gebieten in der Provinz Punjab. Das Seismologische Zentrum Europa-Mittelmeer meldete, die Wucht des Erdbebens hätten in einem Radius von 500 Kilometern 119 Millionen Menschen in Afghanistan, Pakistan und Indien gespürt.