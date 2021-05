Afghanistan : Mindestens 25 Menschen sterben bei Anschlag in Kabul

Afghanische Soldaten gehen an einem Tatort vorbei (Archiv-/Symbolbild). Foto: AFP/NOORULLAH SHIRZADA

Kabul In der Nähe einer Schule in Kabul ist am Samstag eine Bombe explodiert. Dabei kamen nach Angaben des Innenministeriums mindestens 25 Menschen ums Leben, mehr als 50 weitere wurde verletzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unter den Opfern sind demnach zahlreiche Schüler. Krankenwagen seien auf dem Weg zum Explosionsort nahe der Schule Sjed Al-Schahda im überwiegend schiitischen Stadtviertel Dascht-i-Barchi, sagte der Sprecher des Innenministeriums, Tarik Arian.

Eine wütende Menge habe die Krankenwagen angegriffen und sogar Sanitäter geschlagen, sagte Sprecher Ghulam Dastigar Nasari vom Gesundheitsministerium. Er rief die Anwohner auf, zu kooperieren und den Krankenwagen freie Zufahrt zu gewähren. Arian und Nasari sagten, die Zahl der Opfer könne möglicherweise noch steigen.

(felt/dpa)