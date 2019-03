Regenfälle nach schwerer Dürre: Mehr als 120.000 Menschen in Afghanistan von Überflutungen betroffen

Mitglieder der afghanischen Sicherheitskräfte bringen nach einer Überschwemmung in der Provinz Kandahar Kinder in Sicherheit. Foto: dpa/-

Kabul Mindestens 63 Menschen sind tot, Tausende obdachlos. Als Folge auf die schwerste Dürre seit Jahren haben Überschwemmungen in Afghanistan viele Häuser unbewohnbar gemacht.

Nach schweren Unwettern in Afghanistan sind mehr als 122.600 Menschen in Afghanistan von Überschwemmungen betroffen und benötigen humanitäre Hilfe. Das teilte die UN-Organisation für Nothilfe (Ocha) am späten Dienstagabend mit. Demnach sind 14 der 34 afghanischen Provinzen betroffen. Mindestens 63 Menschen seien infolge der Überschwemmungen im März umgekommen, weitere 32 verletzt worden, heißt es in dem Bericht.