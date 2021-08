Ausflüge aus Afghanistan : Maas erhält in Usbekistan Hilfszusagen für Evakuierungen

Taschkent Außenminister Heiko Maas besuchte am Montag die usbekische Hauptstadt Taschkent um mit den Nachbarländern Afghanistans über die zukünftigen Regelungen hinsichtlich der Evakuierungen zu sprechen.

Usbekistan will die Ausreise von Deutschen, Ortskräften und Schutzbedürftigen aus Afghanistan unterstützen. Usbekistan sei bereit, bei dieser Personengruppe zu helfen, sagte Außenminister Heiko Maas am Montag in der usbekischen Hauptstadt Taschkent. Es gehe der Bundesregierung um den Transit der Menschen, die nach Deutschland geflogen werden sollen. "Darüber hinaus haben wir keine Anfrage gestellt", sagte mit Blick auf die Debatte über die Aufnahme aller afghanischen Flüchtlinge in den Nachbarstaaten. Derzeit weist Usbekistan viele Flüchtlinge aus Afghanistan an der Grenze zurück.