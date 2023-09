„Fühlt sich in Gefahr, wenn sie Menschen sieht“ Bruder soll Frau 25 Jahre lang in Kabul eingesperrt haben

Wie das Innenministerium am Donnerstag auf der Online-Plattform X (ehemals Twitter) in einem Video berichtete, wurde die Frau 25 Jahre in einem dunklen Raum gefangen gehalten und durch ein Fenster versorgt. Videoaufnahmen zeigten einen schmutzigen und mit Müll übersäten Raum, der sich in einem zentralen Viertel der Hauptstadt Kabul befinden soll. „Sie fühlt sich unsicher und in Gefahr, wenn sie einen Menschen sieht“, beschrieb der Sprecher des Ministeriums, Abdul Matin Qani, den Zustand der Frau.