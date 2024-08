Taliban 1,4 Millionen Mädchen in Afghanistan dürfen keine Schule besuchen

Nach dem Abzug einer internationalen Militärallianz unter Führung der USA hatten die Taliban am 15. August 2021 wieder die Macht in Afghanistan übernommen. Die Islamisten verboten Mädchen den Besuch weiterführender Schulen und schlossen Frauen von den Universitäten aus. Auch in anderen Bereichen haben die Taliban die Rechte der weiblichen Bevölkerung stark eingeschränkt.