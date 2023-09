Wegen Äußerung zu Kanye West Auschwitz-Komitee kritisiert Adidas-Chef

Heubner bezeichnete das „Verständnis, das der Adidas-Vorstandsvorsitzende in seiner Lobpreisung Kanye Wests als einem der angeblich kreativsten Menschen der Welt entgegenbringt, der mit seinen wiederholten antisemitischen Ausfällen 'nur falsch rübergekommen' sei“, als „mehr als peinlich und desaströs“ für Adidas. Was als „Dampf-Plauderei in einem Podcast zur Deeskalation der Situation beitragen sollte“, wirke nur noch, „als sei der Konzern endgültig von allen guten Geistern verlassen“.