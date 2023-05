Vulkan Ätna ausgebrochen Flughafen von Catania auf Sizilien wegen Vulkanasche zeitweise geschlossen

Nach einem Ausbruch des Vulkans Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist am Sonntag der nahe gelegene Flughafen von Catania zeitweise geschlossen worden. „Wegen der eruptiven Aktivität des Ätna und großer Mengen von Vulkanasche auf dem Flughafengelände ist der Flugbetrieb ausgesetzt“, teilte der Flughafen am Morgen mit. Dies gelte so lange, „bis die Sicherheitsbedingungen wiederhergestellt sind“. Aus dem deutschsprachigen Raum wird Catania insbesondere von den Fluggesellschaften Lufthansa, Germanwings und Eurowings angeflogen. Am Vormittag konnte der Flughafenbetrieb wieder aufgenommen werden.