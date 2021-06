Dutzende Tote, Hunderte Verletzte : Äthiopisches Militär bestätigt Luftangriff auf Marktplatz in Tigray

Äthiopisches Militär bestätigt Luftangriff auf Marktplatz in Tigray

Addis Adeba Von 51 Toten, 33 Vermissten und mehr als 100 Verletzten berichten Beschäftigte des Gesundheitswesens. Soldaten hätten Medizinerteams daran gehindert, Hilfe zu leisten, und auf einen Krankenwagen geschossen.

Das äthiopische Militär hat am Donnerstag einen Luftangriff auf einen belebten Marktplatz in der Krisenregion Tigray eingeräumt. Dabei waren Bewohnern zufolge am Dienstag Dutzende Zivilistinnen und Zivilisten ums Leben gekommen. Das Militär beharrte jedoch darauf, dass verfeindete Kämpfer das Ziel gewesen seien.