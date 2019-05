Umstrittener Fall in Frankreich : Ärzte lassen Wachkomapatient Vincent Lambert sterben

Reims Nach einem jahrelangen erbitterten Rechtsstreit soll der französische Koma-Patient Vincent Lambert sterben. Die Ärzte der Uniklinik in Reims beendeten am Montag die lebenserhaltenden Maßnahmen für den 42-Jährigen. Die Eltern protestieren heftig.

„Das ist eine Schande, ein absoluter Skandal“, sagte der Anwalt der Eltern, Jean Paillot. Lamberts Mutter und sein Vater hätten sich noch nicht einmal mit einem Kuss von ihrem Sohn verabschieden können. Der Chef der Palliativmedizin in Reims, Vincent Sanchez, informierte die Familie demnach per Mail über das Ende der künstlichen Ernährung.

Als „Monster“ und „Nazis“ bezeichnete die Mutter Viviane Lambert die Mediziner. Sie rang vor der Klinik mit den Tränen. Die 73-Jährige und ihr 90-jähriger Mann Pierre kündigten unter anderem eine Beschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg an.

Die Eltern des früheren Krankenpflegers sind überzeugte Katholiken und hatten am Wochenende noch einmal alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das Leben ihres Sohnes zu retten. In einem offenen Brief baten sie Präsident Emmanuel Macron persönlich um Unterstützung.