Aeroflot-Unglück in Moskau : Behinderten Passagiere die Evakuierung, weil sie Gepäck retten wollten?

Die Aeroflot-Maschine vom Typ Suchoi Superjet-100 brennt, hohe schwarze Rauchwolken steigen in die Luft. Überlebende Passagiere mit Rollkoffern sind um das Flugzeug zu sehen. Foto: REUTERS/STRINGER

Moskau Bei der Notlandung einer Aeroflot-Maschine in Moskau stand in kürzester Zeit der hintere Teil des Flugzeugs komplett in Flammen. Trotzdem zeigen Bilder Überlebende mit Rollkoffern auf dem Flugfeld.

Es ist eines der schwersten Flugzeugunglücke seit Jahren: Eine halbe Stunde nach dem Start musste ein Jet der Fluggesellschaft Aeroflot am Sonntag notlanden, nach dem Aufprall breitete sich blitzschnell ein Feuer aus. 41 Menschen kamen ums Leben. Dem überlebenden Piloten Denis Ewdokimow zufolge könnte kurz nach dem Start der Blitz in die Maschine eingeschlagen sein. Bei der harten Notlandung platzte dann offenbar der Treibstofftank – die Flammen griffen schnell um sich. Dennoch scheinen einige Passagiere die Zeit gefunden zu haben, ihr Handgepäck mitzunehmen. Auf mehreren Aufnahmen von dem Unglück sind Überlebende mit Koffern auf dem Rollfeld zu sehen.

„Fluggäste, die dann ihr Handgepäck mitnehmen wollen, sind natürlich ein Risikofaktor“, sagt Luftsicherheitsexperte Jan-Arwed Richter. Es passiere viel zu häufig, dass Menschen in erster Linie an die eigenen Bedürfnisse denken und noch den wertvollen Laptop retten wollen. „Ein solches Verhalten kann natürlich entscheidend dafür sein, ob Leute sterben“, sagt Richter.

In Moskau überlebten 38 Passagiere, indem sie über Notrutschen aus dem brennenden Wrack auf das Rollfeld gelangten. „Es ist möglich ein Flugzeug in 90 Sekunden zu verlassen“, sagt Richter. Das sei zumindest die Theorie, in der Praxis seien noch andere Faktoren ausschlaggebend. „Bei der Aeroflot-Maschine konnten Menschen das Flugzeug wegen des Feuers beispielsweise nur über den vorderen Teil verlassen.“ Auch Angst spiele eine große Rolle bei Verzögerungen.

Foto: dpa/Riccardo Dalla Francesca 6 Bilder Passagierflugzeug steht nach Notlandung in Flammen.

In einem Notfall sollten Passagiere laut des Luftsicherheitsexperten auf keinen Fall auf die eigenen Instinkte hören, sondern auf die Anweisungen der Crew. „Die Besatzung macht in der Regel Ansagen und das auch schon vor dem Flug“, sagt Richter. Für Unsichere gebe es auch immer eine Safety-Card an jedem Sitz.

Um zu verhindern, dass Fluggäste in einer Notsituation nach dem Gepäck greifen, kann sich der Luftsicherheitsexperte auch vorstellen, die Gepäckablage zu verschließen. „Damit gar nicht erst der Gedanke aufkommt, noch an dem Gepäck rumzufummeln und die Habseligkeiten mit rauszubringen.“

Solche radikalen Maßnahmen sind nach Daniel Flohr von der Unabhängigen Flugbegleiter Organisation (UFO) nicht notwendig und auch praktisch nicht umsetzbar. „Eher sollte Reisenden die Wichtigkeit deutlich gemacht werden, das Gepäck im Extremfall liegen zu lassen“, sagt Flohr. Bei jedem Flug sollte sich ein Gast vergegenwärtigen, was er selbst tun muss. Dazu gehöre auch, sich Gewissheit darüber zu verschaffen, wo der nächste Notausgang sei. „Die Sicherheitsvorführung der Flugbegleiter findet nicht zum Spaß statt.“

Janis Schmitt, Sprecher der Vereinigung Cockpit, sieht das ähnlich: „Ich weiß nicht, ob das Verschließen der Gepäckablage eine Lösung wäre. Dann könnte man das Handgepäck auch quasi ganz verbieten.“ Denn ein Flug ohne Handgepäck sei in der Theorie auch deutlich schneller beim Boarden. Insgesamt appelliere er aber lieber an die Vernunft der Passagiere. „Gegenstände können nicht so wichtig sein wie das eigene Leben.“