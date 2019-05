Aeroflot-Maschine in Flammen : 41 Tote bei Bruchlandung in Moskau

Moskau Ein russischer Jet der Fluggesellschaft Aeroflot ist auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo in Flammen aufgegangen. Zunächst war von 13 Todesopfern die Rede, später musste die Zahl nach oben korrigiert werden.

Bei einem der schwersten Flugzeugunglücke in Moskau seit Jahren sind 41 Menschen ums Leben gekommen - in einer brennenden Maschine, die als Vorzeigemodell der russischen Luftfahrt gilt. Unter den Toten sind mindestens zwei Kinder und ein Crew-Mitglied, wie das staatliche Ermittlungskomitee in der russischen Hauptstadt mitteilte. Zunächst hatte die Behörde am Sonntagabend von 13 Toten an Bord des Fliegers vom Typ Suchoi Superjet-100 gesprochen. Es gab zunächst keine Angaben dazu, warum sich die Zahl der Todesopfer Stunden nach dem gelöschten Brand mehr als verdreifachte.