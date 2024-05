Unglück in Ägypten Bus rutscht von Fähre in den Nil – mindestens zehn Tote

Bei einem Unglück auf einer Nilfähre sind in Ägypten mindestens zehn Frauen und Kinder ums Leben gekommen. Neun Menschen seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. Ein Kleinbus mit etwa zwei Dutzend Menschen an Bord sei aus zunächst ungeklärten Gründen von der Fähre in den Nil gerutscht. Drei der Verletzten seien in Krankenhäuser gekommen. Staatliche Medien meldeten, nach fünf Frauen werde noch gesucht.