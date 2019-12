Ägypten : 24 Menschen sterben bei schweren Busunglücken

Rettungskräfte bringen die verletzten in Krankenhäuser. Foto: AFP/-

Kairo Immer wieder kommt es in Ägypten zu schweren Unfällen mit tödlichen Folgen. Am Samstag starben insgesamt 24 Menschen bei Busunglücken. Auch Touristen waren unter den Opfern.

Zunächst sei am Samstagvormittag ein Touristenbus nahe dem Ferienort Ain Suchna am Roten Meer mit einem weiteren Bus kollidiert, hieß es aus ägyptischen Sicherheitskreisen. Mindestens sechs Menschen seien getötet und 32 weitere verletzt worden. Lokale Medien berichteten von mindestens drei asiatischen Touristen, die bei dem Unfall gestorben seien. Offizielle Details gab es zunächst nicht.

Nachmittags ereignete sich etwa 200 Kilometer nördlich bei Port Said ein weiterer schwerer Unfall, bei dem nach Angaben aus medizinischen Kreisen mindestens 18 Menschen starben. Sechs weitere Personen seien verletzt worden. Demnach sei ein Lastwagen mit Arbeitern mit einem Minibus kollidiert.

In Ägypten kommt es immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Der Grund sind häufig überhöhte Geschwindigkeit, Rücksichtslosigkeit oder schlechte Straßenverhältnisse. Die ägyptische Regierung arbeitet nach eigenen Angaben an einem neuen Verkehrsgesetz mit höheren Strafen und will die Qualität der Straßen im Land verbessern.