Neue Anhörung angeordnet Weitere Wendung im aus „Serial“ bekannten Fall Adnan Syed

Die Staatsanwaltschaft räumte ein, „das Vertrauen in die Richtigkeit des Urteils verloren“ zu haben. Die zuständige Richterin urteilte schließlich, eine Aufhebung des Urteils sei „im Interesse der Justiz und der Fairness“. Sie hob das Hafturteil gegen Syed auf und ordnete dessen Entlassung in den Hausarrest an. Später ließ die Staatsanwaltschaft die Anklage fallen. Nun gehen die rechtlichen Auseinandersetzungen in eine neue Runde.