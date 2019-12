„Admiral Kusnezow“ : Elf Menschen bei Großbrand auf russischem Flugzeugträger verletzt

Moskau Auf Russlands einzigem Flugzeugträger sind elf Menschen bei einen Großbrand verletzt worden. Zehn von ihnen mussten auf der Intensivstation behandelt werden, teilten die Behörden in Murmansk mit.

Die Flammen breiteten sich den Angaben zufolge rasend schnell im Innern der „Admiral Kusnezow“ aus. Einsatzkräfte brauchten den ganzen Tag zum Löschen. Nach Angaben der Werft in Murmansk wurden Menschen an Bord in Sicherheit gebracht.