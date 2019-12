„Admiral Kusnezow“ : Ein Toter und elf Verletzte bei Großbrand auf russischem Flugzeugträger

Moskau Auf Russlands einzigem Flugzeugträger sind elf Menschen bei einen Großbrand verletzt worden. Zehn von ihnen mussten auf der Intensivstation behandelt werden, teilten die Behörden in Murmansk mit.

Das bei Schweißarbeiten in einer Werft ausgebrochene Feuer habe außerdem erheblichen Schaden angerichtet. Eine Person wurde noch vermisst.

Das Militär teilte mit, ein Besatzungsmitglied sei beim Löschen ums Leben gekommen, ein weiteres werde vermisst. Nach Angaben der Werft in Murmansk wurden Menschen an Bord in Sicherheit gebracht. Das Untersuchungskomitee, die höchste staatliche Ermittlungsbehörde, teilte mit, es prüfe mögliche Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften.