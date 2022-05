Diskussion um Botschaft : Britische Werbeaufsicht kritisiert Adidas-Werbung mit nackten Brüsten

London Mit einer Werbung für Sport-BHs hat Sportartikelhersteller Adidas für Aufsehen gesorgt. Die Fotos von nackten Oberkörpern zahlreicher Frauen könnte für Ärger sorgen, kritisiert die britische Werbeaufsicht. Ihr liegen dazu mehrere Beschwerden vor. Adidas hat nun Stellung bezogen.

In der Werbekampagne im Februar waren schachbrettartig die entblößten Oberkörper von Dutzenden Frauen verschiedenen Alters und verschiedener Hautfarbe abgebildet. Zu sehen waren jedoch nur die Torsos. Dazu hieß es: „Wir glauben, dass weibliche Brüste in allen Formen und Größen Halt und Komfort verdienen.“ Ein neuer Sport-BH werde daher in 43 verschiedenen Ausführungen angeboten. Die Kampagne war sowohl über Twitter als auch in Plakaten zu sehen.