Das Unglück ereignete sich am Freitagabend (Samstagmorgen MEZ) beim Astroworld-Festival in Houston im Bundesstaat Texas während des Auftritts des US-Rappers Travis Scott. Die Menschenmenge war offenbar gegen 21.15 Uhr (3.15 MEZ am Samstag) vor der Bühne immer enger zusammengerückt.