„Absolut außergewöhnlich“ Seltener weißer Alligator in Florida geschlüpft

In einem Reptilienpark im US-Staat Florida hat ein seltener weißer Alligator das Licht der Welt erblickt. Das knapp 50 Zentimer lange Weibchen schlüpfte am Donnerstag aus dem Ei und als einer von nur sieben bekannten sogenannten leuzistischen Alligatoren in die Geschichtsbücher, wie Gatorland Orlando mitteilte. Drei der sieben leben in dem Park.