Oligarchenboot in der Türkei : Jacht von Abramowitsch taucht in Bodrum auf - Protestaktion mit Motorboot

Ankara Sanktionen gegen Putin-nahe reiche Russen betreffen auch deren Luxusgüter im Ausland. Doch nicht überall können sie beschlagnahmt werden: Die Luxusjacht des Oligarchen Roman Abramowitsch liegt nun in der Türkei.

Es war nicht klar, ob Abramowitsch an Bord seines Schiffes war oder die Jacht nur in die Türkei verlegte, um den westlichen Sanktionen gegen russische Oligarchen zu entgehen. Die Türkei hat sich den Strafmaßnahmen nicht angeschlossen. Die Europäische Union verhängte in der vergangenen Woche Sanktionen gegen Abramowitsch, als sie ihre Liste der Personen überarbeitete, deren Vermögen eingefroren wurde, weil sie an der russischen Invasion in die Ukraine beteiligt waren.