Drogen in Bananenkisten 9,5 Tonnen Kokain in spanischem Hafen beschlagnahmt

Die Behörden in Spanien haben nach eigenen Angaben eine Rekordmenge von 9,5 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Es sei die „bislang größte verstecke Kokainladung“, die in Spanien je sichergestellt wurde, erklärten spanische Polizei- und Zollbeamte am Freitag. Die aus Ecuador stammenden Drogen wurden demnach am Mittwoch im Hafen der südspanischen Stadt Algeciras in einem Kühlcontainer mit Bananenkisten entdeckt.