29-Jährigem droht Haft Motorradrowdy liefert Polizei mit eigenen Filmen perfekte Beweise

Ein Motorradfahrer in Dänemark muss sich in gleich 86 Punkten wegen rücksichtslosen Fahrens verantworten. Bei der Suche nach Beweisen für sein Verhalten im Straßenverkehr musste die Polizei nicht lange suchen: Der 29-Jährige trug eine Kamera auf seinem Helm, die den Beamten mehrere Stunden Filmmaterial von seinen Fahren lieferte. Nach monatelanger Auswertung der Aufnahmen veröffentlichten die Behörden am Freitag die vorläufigen Anklagepunkte gegen ihn.