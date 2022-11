Todesstrafe in Oklahoma vollstreckt : 63-Jähriger wegen Ermordung von Dreijährigem hingerichtet

Richard Fairchild im Februar 2021. Foto: AFP/HANDOUT

Washington/Riad Während in Saudi-Arabien in diesem Jahr bereits doppelt so viel Menschen hingerichtet worden sind, wie 2021, ist am Donnerstag in den USA die dritte Vollstreckung eines Todesurteils innerhalb von zwei Tagen vollzogen worden.

Im US-Bundesstaat Oklahoma ist ein wegen der Ermordung eines dreijährigen Jungen zum Tode verurteilter Mann hingerichtet worden - die dritte Vollstreckung eines Todesurteils in den USA in zwei Tagen. Der 63-jährige Richard Fairchild wurde am Donnerstag im Gefängnis von McAlester per Giftspritze hingerichtet, wie die Behörden mitteilten. Er hatte 1993 betrunken dem kleinen Sohn seiner Freundin schwere Verbrennungen zugefügt und ihn zu Tode geprügelt.

Erst am Mittwoch waren in den Bundesstaaten Texas und Arizona zwei zum Tode verurteilte Mörder hingerichtet worden. Eine weitere Hinrichtung hätte am Donnerstag im Südstaat Alabama vollzogen werden sollen, wurde aber in letzter Minute abgesagt. Wegen juristischer Auseinandersetzung durch mehrere Instanzen blieb letztlich keine Zeit, den um Mitternacht auslaufenden Hinrichtungsbefehl gegen Kenneth Smith umzusetzen.

Um 23.21 Uhr wurde die Hinrichtung nach Behördenangaben abgesagt. Smith war wegen eines Auftragsmordes im Jahr 1988 zum Tode verurteilt worden. In den USA sind seit Jahresbeginn 16 Menschen hingerichtet worden.

Saudi-Arabien hat derweil in diesem Jahr bereits doppelt so viel Menschen hingerichtet wie im vergangenen Jahr. Das geht aus einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP vom Freitag hervor. In diesem Jahr gab es demnach bisher 138 Hinrichtungen, im vergangenen Jahr 69.

Zuletzt war am Donnerstag ein Jordanier wegen des Schmuggels von Amphetaminen hingerichtet worden, wie Staatsmedien berichteten. Saudi-Arabien hatte vor einer Woche die Hinrichtung von zwei Pakistanern wegen Heroin-Schmuggels bekanntgegeben. Es war das erste Mal in drei Jahren, dass die Todesstrafe wegen Drogendelikten verhängt wurde.

Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte die Hinrichtungen wegen Drogen-Delikten verurteilt. Saudi-Arabien hatte im Januar 2021 ein Moratorium für solche Fälle ausgerufen. Unabhängig vom Verbrechen solle niemand eine solch „grausame, unmenschliche und entwürdigende Bestrafung“ erhalten, forderte Amnesty.

(felt/AFP)