55 Katzen in Griechenland suchen Pfleger - Traumjob für Tierfreunde

Syros Eine Stellenanzeige, wie sie sich Katzenliebhaber immer erträumt haben: Auf einer griechischen Insel wird ein Katzenpfleger gesucht. Für die Teilzeitstelle erhält sie oder er eine Unterkunft und ein Gehalt.

Die griechische Insel Syros im Südosten des Landes hat sich innerhalb der vergangenen Tage einen Namen gemacht - als Paradies für Tierfreunde. In einer auf Facebook veröffentlichten Stellenanzeige wird ein hauptberuflicher Katzenpfleger für 55 Tiere gesucht. „Ich suche jemanden, der in meiner Abwesenheit den täglichen Betrieb meines griechischen Katzenheiligtums übernehmen kann“, schreibt Joan Bowell in der Anzeige. Los gehen soll es nach einem Probemonat am 1. November - für mindestens ein halbes Jahr.