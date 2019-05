Erster öffentlicher Auftritt : 50.000 Anhänger feiern Japans neuen Kaiser Naruhito

Kyoto In seiner ersten öffentlichen Ansprache hat Japans neuer Kaiser Naruhito sein Land zur internationalen Zusammenarbeit für den Weltfrieden aufgerufen. Im Oktober folgt die große öffentliche Zeremonie.

"Ich wünsche mir aufrichtig, dass sich unser Land Hand in Hand mit ausländischen Staaten für Weltfrieden und Fortschritt einsetzt", sagte der 59-Jährige am Samstag in Tokio. Er wandte sich vom Balkon des Kaiserpalastes aus an eine jubelnde und Fahnen schwingende Menschenmenge.