Die Besatzung der Phyllis Cormack (auch "Greenpeace" genannt) an Bord des Schiffes. Im Uhrzeigersinn von oben links: Hunter, Moore, Cummings, Metcalfe, Birmingham, Cormack, Darnell, Simmons, Bohlen, Thurston, Fineberg. Dies ist eine fotografische Aufzeichnung von Robert Keziere von der allerersten Greenpeace-Reise, die Vancouver am 15. September 1971 verließ. Ziel der Reise war es, Atomtests auf der Insel Amchitka zu stoppen, indem man in das Sperrgebiet segelte. Die Crew an Bord des Schiffes sind die Pioniere der grünen Bewegung, die die ursprüngliche Gruppe bildeten, die zu Greenpeace wurde.