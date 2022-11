Mit Zigarette im Mund : 50-Jähriger läuft Marathon in 3,5 Stunden, während er raucht

Xiamen Ein 50 Jahre alte Chinese läuft Marathon und raucht Kette. Und weil Onkel Chen, wie er gennant wird, beides gleichzeitig macht, hat er es zu einiger Berühmtheit gebracht.

Auf den letzten Kilometern des Xiamen-Marathon gab Onkel Chen noch einmal richtig Feuer und zog ordentlich durch. Und das ist durchaus wörtlich zu verstehen. Denn Chen ist beides: Extremläufer und Extremraucher. Und weil der 50 Jahre alte Chinese in der Regel beides gleichzeitig betreibt, also in doppelter Hinsicht auf Lunge läuft, ist er mittlerweile in seiner Heimat bekannt wie ein graubunter Vogel.