Im Südwesten von San Antonio (USA) sind mindestens 46 Menschen in einem Lastwagen-Anhänger tot gefunden worden. Mehrere andere wurden mit hitzebedingten Krankheiten in Krankenhäuser eingeliefert. Ein Arbeiter hatte in einer ländlichen Gegend am Rande der texanischen Stadt Hilferufe gehört und die Polizei gerufen.