Todesursache war wohl Erfrierung : Leichen aus Lkw in England sollen aus China stammen

Polizisten und Mitarbeiter der Spurensicherung arbeiten an dem LKW, in dem 39 Leichen gefunden wurden.

Grays Wie britische Medien berichten, stammen die Leichen aus einem Lkw in England offenbar aus China. Die Polizei äußert sich bislang nicht. Die 39 Menschen, darunter ein Teenager, sollen erfroren sein.

Die in einem Lastwagen-Anhänger in England entdeckten 39 Toten stammen übereinstimmenden britischen Medienberichten zufolge aus China. Eine Bestätigung der Polizei hierfür gab es jedoch am Donnerstag zunächst nicht. Bei den Toten handelt es sich um 38 Erwachsene und einen Teenager. Sie waren in der Nacht zum Mittwoch in dem Fahrzeug im englischen Grays entdeckt worden. Möglicherweise sind sie erfroren.