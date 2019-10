39 Leichen in Container : Britische Polizei verhaftet zwei weitere Verdächtige

London Die britische Polizei hat im Fall der 39 Leichen, die in einem Lkw-Container gefunden wurden, zwei weitere Verdächtige festgenommen. Vieles in dem Fall ist noch ungeklärt.

Bei den in einem Lkw in der südostenglischen Stadt Grays am Mittwoch entdeckten Toten handelt es sich vermutlich um Chinesen - 31 Männer und acht Frauen. Die chinesische Botschaft erklärte am Freitag, die Polizei habe die Überprüfung der Identitäten und Nationalität der Opfer noch nicht abgeschlossen.