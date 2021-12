Hitzerekord im Juni 2020 offiziell bestätigt : 38 Grad in der Arktis

Rauchwolken steigen aus einem Wald in Russland auf. In der Arktis ist mit 38 Grad im vergangenen Jahr ein Temperaturrekord gemessen worden. Foto: dpa/Uncredited

Genf Der Generalsektretär der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) nannte den Rekord eine der „Alarmglocken für den Klimawandel“. Die Arktis gehöre zu den Regionen mit den am raschesten steigenden Temperaturen. Die Klimaerwärmung verlaufe dort mehr als doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt.

Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) hat den Hitzerekord von 38 Grad im nordsibirischen Werchojansk offiziell bestätigt. Demnach wurde dort am 20. Juni 2020 die bislang höchste Temperatur nördlich des Polarkreises gemessen, wie die UN-Organisation am Dienstag in Genf bekanntgab. Bis zu zehn Grad höhere Durchschnittstemperaturen im arktischen Sibirien hatten ausgedehnte Waldbrände angeheizt, für einen massiven Verlust von Eisflächen gesorgt und 2020 global zu einem der wärmsten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemacht.

WMO-Generalsekretär Petteri Taalas nannte den Rekord eine der „Alarmglocken für den Klimawandel". Im vergangenen Jahr sei auch auf der Südhalbkugel mit 18,3 Grad ein neuer Spitzenwert für die Antarktis verzeichnet worden. Überprüfungen einer mutmaßlichen neuen weltweiten Höchsttemperatur von 54,4 Grad im kalifornischen Death Valley und eines europäischen Hitzerekords von 48,8 Grad in Sizilien dauerten an. Noch nie habe das WMO-Archiv der Wetter- und Klimaextreme so viele Rekordmeldungen gleichzeitig verifiziert.

Die Arktis gehört laut WMO zu den Regionen mit den am raschesten steigenden Temperaturen. Die Klimaerwärmung verläuft dort mehr als doppelt so schnell wie im globalen Durchschnitt. Ein Expertenausschuss hatte deshalb die höchste gemessene Temperatur nördlich des Polarkreises als eigene Kategorie in das WMO-Archiv der Wetter- und Klimaextreme aufgenommen. Entsprechende Spitzenwerte in der Südpolregion werden seit 2007 dokumentiert.

Werchojansk, eine Kleinstadt 115 Kilometer nördlich des Polarkreises, verfügt über meteorologische Aufzeichnungen seit 1885. Der Ort im ostsibirischen Jakutien ist bekannt für sein harsches trockenes Kontinentalklima mit heißen Sommern und kalten Wintern. Ein 1892 dort verzeichneter Kältewert von -67,8 Grad galt zeitweise als tiefste je gemessene Temperatur weltweit. Derzeit prüft die WMO als Rekord für die Nordhalbkugel einen Messwert von -69,6 Grad, den die Wetterstation Klinck in Grönland am 22. Dezember 1991 registrierte.



