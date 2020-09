Laute Rufe als Rettung : 38 Flüchtlinge aus Kühlanhänger in Österreich gerettet

Bruck a.d. Leitha In Österreich sind mindestens 38 Migranten aus einem Kühllastwagen gerettet worden. Durch laute Rufe hatten sie auf sich aufmerksam gemacht - sie berichteten nach Polizeiangaben von Sauerstoffmangel und Todesangst während der Fahrt.

Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, waren die von Schleppern nach Österreich gebrachten Menschen aus Syrien, dem Irak und der Türkei in einem schlechten gesundheitlichen Zustand. Der Kühllastwagen habe keine Möglichkeit zur Belüftung gehabt.

Der Vorfall erinnert an eine ganz ähnliche Situation mit 71 Toten im Jahr 2015 ganz in der Nähe. Nach Angaben der Polizei stand der Lastwagen nahe Bruck an der Leitha. Durch Anzeigen mehrerer Bürger war die Polizei bereits vor einer Woche auf den Lastwagen am Rande der Autobahn aufmerksam geworden. Die Zeugen hatten Menschen beobachtet, die von der Ladefläche des Transportes sprangen.