Weitere Opfer befürchtet : 31 Tote, 228 Vermisste nach Waldbränden in Kalifornien

Eine Aufnahme des NASA Earth Observatory vom 8. November zeigt das ungeheure Ausmaß des „Camp Fire“ in der Region Paradise. Foto: AFP/JOSHUA STEVENS

Chico Auf ihrem Kontrollgang durch die abgebrannte Stadt Paradise entdecken die Einsatzkräfte weitere Leichen. Hoch ist auch die Zahl der Vermissten. Das Feuer in Malibu zerstört indes weitere Promi-Häuser.

Die Zahl der Toten in Kalifornien ist nach zwei verheerenden Waldbränden im Norden und Süden des US-Staats auf 31 gestiegen. Sechs weitere Opfer seien in der Stadt Paradise geborgen worden - damit liege die Zahl dort jetzt bei 29, teilte der zuständige Sheriff Kory Honea im Bezirk Butte County mit. Außerdem gebe es 228 Vermisste seit dem Ausbruch des Feuers am Donnerstag. Im Süden in Malibu lag die Zahl der Toten weiter bei zwei.

Honea sagte, die nun entdeckten Leichen seien in Gebäuden und in einem Auto gefunden worden. Mit Blick auf die Zahl der Opfer ist das Feuer in Paradise nun genauso verheerend wie der tödlichste Waldbrand, der je in der Geschichte Kaliforniens verzeichnet worden ist. In der Stadt und umgebenden Gemeinden suchten mindestens fünf Teams nach menschlichen Überresten, auch DNA-Experten waren dabei am Werk. Paradise war fast vollständig von dem sogenannten Camp-Feuer vernichtet worden. Honea sagte, die Zerstörung habe ein solches Ausmaß angenommen, dass es sehr schwierig sei, menschliche Überreste zu finden.

Der Anwohner Sol Bechtold fuhr auf der Suche nach seiner Mutter von Notunterkunft zu Notunterkunft. Die 75-Jährige lebte allein in ihrem Haus in Magalia nördlich von Paradise, bis ihr Haus genauso wie die Gebäude in der Nachbarschaft nun niederbrannten. „Deine Mutter ist irgendwo und du weißt nicht wo. Du weißt nicht, ob sie in Sicherheit ist“, sagte Bechtold voller Sorge. „Aber ich muss positiv bleiben. Sie ist eine starke, kluge Frau.“



Viele Häuser zerstört : Zwei Tote bei Waldbränden in Kalifornien

Mehr als 8000 Feuerwehrleute waren in Einsatz, um das Feuer im Norden sowie ein weiteres in Südkalifornien einzudämmen. Dieses erfasste besonders die Promi-Stadt Malibu. Neben Moderator Thomas Gottschalk mussten auch Sänger Robin Thicke sowie Schauspieler Gerard Butler hinnehmen, dass ihre Häuser zerstört wurden. Thicke schrieb bei Instagram, gemeinsam mit seiner Freundin und seinen zwei Kindern in Sicherheit zu sein. Im gleichen Netzwerk veröffentlichte Butler ein Bild von sich vor seinem abgebrannten Haus. Es sei zur Hälfte weg, hatte er vorher mitgeteilt.

Die Überreste eines Hauses, umrahmt von verkohlten Bäumen, in Malibu. Foto: AP/Richard Vogel

Die früher als Bruce Jenner bekannte Ex-Athlethin Caitlyn Jenner erklärte in einem Video, ihr Anwesen sei zwar verschont worden, die Szenen in Malibu seien aber verheerend. Der Waldbrand war am Donnerstag ausgebrochen und hat seither mindestens 177 Gebäude zerstört. Zwei Menschen verloren dort ihr Leben.

