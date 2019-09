Islamistischer Terror : 270.000 Menschen sind in Burkina Faso auf der Flucht

270.000 Menschen sind in Burkina Faso auf der Flucht

Ouagadougou: Frauen und Kinder warten in einem Krankenhaus auf ärztliche Beratung zu Malaria. Terror und Konflikte haben die medizinische Versorgung in Burkina Faso bereits jetzt stark eingeschränkt. Foto: AFP/OLYMPIA DE MAISMONT

Ouagadougou/Genf Lange galt Burkina Faso als friedlich, seit dem politischen Machtwechsel vor einigen Jahren, wird das Land vermehrt Ziel islamistischer Anschläge. Über eine Viertelmillion Menschen sind auf der Flucht. Das Rote Kreuz zeigt sich besorgt.

Im westafrikanischen Burkina Faso ist die Zahl der Binnenflüchtlinge in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen. Das teilte das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (ICRC) mit Sitz in Genf am Montag mit. Aufgrund von Terroranschlägen und lokalen Konflikten hätten rund 270.000 Personen ihre Heimatorte verlassen.