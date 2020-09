Ein Drittel wohl verendet : 270 Grindwale in Australien gestrandet

Grindwale schwimmen vor einer Sandbank im Hafen von Macquarie in der Nähe von Strahan an der Westküste Tasmaniens. Foto: dpa/The Advocate

Sydney An der australischen Insel Tasmanien sind rund 270 Grindwale gestrandet. Nach Einschätzung von Experten ist mindestens ein Drittel verendet. Die Ursache der Massenstrandungen ist noch weitgehend unklar.

Von den rund 270 an der australischen Insel Tasmanien gestrandeten Grindwalen ist nach Einschätzung von Experten mindestens ein Drittel verendet. Die Rettung der übrigen Tiere war am Dienstagmorgen (Ortszeit) in vollem Gange, wie Mitarbeiter des Meeresschutzprogrammes der tasmanischen Regierung mitteilten. Eine kleine Zahl von Walen konnte nach Behördenangaben bereits gerettet werden. Die Tiere waren am Montag in der Gegend um die abgelegene Macquarie-Bucht im Westen der Insel gestrandet.