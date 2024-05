Busreifen platzt bei großer Hitze 27 Tote bei Busunfall in Pakistan

27 Menschen seien bei dem Unglück am Mittwochmorgen (Ortszeit) in der pakistanischen Provinz Baluchistan verletzt worden, teilte ein Sprecher der lokalen Rettungsbehörde der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Bus war demnach auf dem Weg in die Provinzhauptstadt Quetta, als ein Reifen platzte, der durch die Hitze der vergangenen Tage Schäden erlitten hatte. Das Fahrzeug sei anschließend ins Schleudern geraten und in eine Schlucht gestürzt.