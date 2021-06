Wohl älteste Insekten-Überreste : 230 Millionen Jahre alte Käfer in Dinokot gefunden

230 Millionen Jahre alte Käfer in Dinokot gefunden

Dieses Bild zeigt eine künstlerische Rekonstruktion eines Silesaurus opolensis. Fast vollständige Exemplare einer frühen Käferart haben geschätzte 230 Millionen Jahre in versteinertem Dinosaurierkot überdauert. Foto: dpa/Malgorzata Czaja

Uppsala/Jena Die ältesten bisher gefundenen Insektenteile haben Forscher in versteinertem Kot von Dinosauriern entdeckt. Es handelt sich um eine frühe Käferart, die gut erhalten ist. Die Entdeckung macht ein neues Feld für die Erforschung der Vergangenheit auf.

Fast vollständige Exemplare einer frühen Käferart haben geschätzte 230 Millionen Jahre in versteinertem Dinosaurierkot überdauert. Eine internationale Forschergruppe konnte die Insekten mit dem Namen Triamyxa coprolithica mit Hilfe sogenannter Synchrotron-Mikrotomografie sichtbar machen, wie sie im Fachblatt „Current Biology“ schreiben.

Mit der Entdeckung, dass versteinerter Kot, auch Koprolith genannt, alte Insektenarten enthalten kann, öffnet sich für die Forscher ein neues Feld. Bislang hat überwiegend Bernstein die am besten erhaltenen Insektenfossilien geliefert. Die ältesten sind jedoch etwa 140 Millionen Jahre alt und damit aus relativ neuer geologischer Zeit. Mit Koprolithen hoffen die Forscher, noch weiter in die Vergangenheit zurückblicken zu können und mehr über die Evolution von Insekten in noch unerforschten Zeitintervallen zu erfahren.