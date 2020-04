23 Tote in Kanada : Streit mit Freundin war offenbar Grund für Amoklauf

Toronto Nach Polizeiangaben hat der Amoklauf in Kanada als Auseinandersetzung zwischen einem Paar begonnen. Der mutmaßliche Attentäter und seine Freundin hätten sich vor der Tat gestritten, sagte ein Polizist. Die Freundin überlebte.

Beim folgenschwersten Vorfall seiner Art in Kanada hatte ein Schütze am vergangenen Wochenende in der Provinz Nova Scotia mindestens 22 Menschen erschossen und Feuer in Wohnhäusern gelegt. Nach bisherigem Stand handelte der mutmaßliche 51-jährige Täter Gabriel W. allein. Es gab 16 Tatorte in 5 verschiedenen ländlichen Gemeinden im Norden und Zentrum von Nova Scotia. Der Verdächtige wurde am Sonntagmorgen erschossen, etwa 13 Stunden nachdem die Angriffe begonnen hatten. Die Behörden glauben, dass der Täter seine ersten Opfer gezielt angriff, weitere dann jedoch willkürlich tötete.