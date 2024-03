22 Flüchtlinge sterben Migrantenboot kentert vor türkischer Küste

Die Zahl der Menschen, die aus dem Nahen Osten und Afrika über die Türkei ins EU-Mitgliedsland Griechenland wollen, hat in den vergangenen Jahren abgenommen. Dennoch ist ihre Zahl immer noch beträchtlich. Andere versuchen, sich von Schleusern aus der Türkei nach Italien bringen zu lassen. Die türkische Küstenwache hat mitgeteilt, sie habe allein in dieser Woche 93 Migranten davon abgehalten, von der Türkei aus in See zu stechen.